'Vrouw (59) stak haar Haagse echtgenoot neer'

Man (59) overleden na misdrijf, echtgenote aangehouden

16:50 Een 59-jarige man is vannacht overleden na een incident in zijn woning in de Hemsterhuisstraat in het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Zijn vrouw is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Hagenaar. Dat heeft de politie vanmiddag bekend gemaakt.