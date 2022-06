Vrouw (73) uit Wassenaar omgekomen door windhoos in Zierikzee, negen mensen raken gewond

Door de windhoos maandagmiddag in Zierikzee is een 73-jarige vrouw uit Wassenaar om het leven gekomen, meldt de politie. Volgens de PZC overleed de toeriste nadat ze een dakpan op haar hoofd kreeg. Daarnaast zijn negen mensen gewond geraakt.

Acht personen raakten lichtgewond en zijn ter plekke door hulpdiensten behandeld aan hun verwondingen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De windhoos heeft heel veel schade aangericht in Zierikzee, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Diverse woningen raakten beschadigd. Woning voor woning wordt maandagavond gecontroleerd om te kijken of mensen terug naar huis kunnen.

Van een rij woningen aan de Calandweg waaide het dak eraf en dat belandde op de weg. ,,Daar was een renovatie aan de gang”, aldus Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuwland. ,,Een van de mensen die daar aan het werk waren, is gewond geraakt.” Op meerdere plaatsen in het Zeeuwse stadje waaiden dakpannen van huizen en waaiden bomen om.

Miljoenenschade

Volgens Marco van der Wel, directeur van woningcorporatie Zeeuwland, zijn 100 van de 400 à 500 huurhuizen in Zierikzee beschadigd geraakt door de windhoos. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. Hoeveel huurders vanavond niet terug kunnen naar huis, is onduidelijk. Het blok van vijf huizen aan de Calandweg waar het dak van af is gewaaid, is in elk geval onbewoonbaar. Van der Wel sluit niet uit dat sommige woningen niet meer kunnen worden opgeknapt.

Bekijk hieronder de reactie van burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland:

Volgens Weeronline was er sprake van een ‘zwakke’ tornado in Zierikzee. ,,Een tornado kun je het beste zien als een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is vaak zichtbaar als ‘slurf’ onder een bui, doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal vanaf het aardoppervlak wordt opgetild.”

Onweersbuien trokken ook over de rest van het land. Het KNMI riep voor het zuiden, westen en midden van het land code geel uit. De ANWB waarschuwde het verkeer ook. ,,Buien met lokaal onweer, hagel en windstoten trekken over het land.”

