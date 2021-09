Vrouw (74) opgelicht door ‘loodgieter’ in eigen huis

Geen jong meisje, maar pedohunter doet deur open voor 77-jarige man

31 augustus ,,Zeg gewoon of je ontmaagd wil worden of niet!”, zei een 77-jarige uit Barneveld in een chatgesprek tegen een iemand van wie hij dacht dat het een 14-jarig meisje was. Hij maakte een afspraak om bij haar langs te komen in Den Haag. Echter niet een meisje, maar een ‘pedojager’ deed open en die had de politie geïnformeerd.