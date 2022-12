Vrouw (77) tijdens uitlaten van hond gestoken op Sportlaan; twee verdachten aangehouden

Even na 21:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijke steekpartij. Verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Zij troffen op de Sportlaan een vrouw aan die tijdens het uitlaten van haar hond was gestoken, nadat zij was aangesproken door een voor haar onbekende man. Vervolgens is de vrouw in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Twee verdachten werden na het steekincident aangehouden, zij zitten momenteel vast voor verhoor en er wordt onderzocht of zij betrokken zijn. Een duidelijk signalement van de verdachte is er niet. De politie heeft onderzoek gedaan, maar de aanleiding voor het steekincident blijft onduidelijk. Getuigen worden gevraagd zich te melden.