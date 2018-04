Vrouw aangehouden nadat zij man verwondde

Motorrij­der zwaarge­wond na eenzijdig ongeval

10:55 Een motorrijder is vannacht zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nieuwe Parklaan in Scheveningen. Dat meldt de politie. De weg was enige tijd afgezet voor onderzoek. Verkeer kon er rond 07.30 uur weer overheen.