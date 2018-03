Vrouw babbeltruc-bende vrijgelaten

De Haagse rechtbank heeft een vrouw die deel zou uitmaken van een babbeltruc-bende vandaag voorlopig vrijgelaten, drie andere verdachten blijven vastzitten. Zij zouden in Den Haag en andere plaatsen tientallen, hoogbejaarde slachtoffers sieraden en pinpassen hebben afgetroggeld. Daarbij is bijna 11.000 euro buitgemaakt. Het oudste slachtoffer is 98 jaar.

Een van de trucs die de bende zou gebruiken is de ‘gesprongen waterleiding’, waarbij een man zich voordeed als monteur. De verdachten maakten de oudere mensen ook wijs dat ze van de politie of een bank als ING waren. Zo kregen ze contant geld los of de pinpas met code. Volgens het OM werkten de mannen en vrouw samen en trokken ze van augustus tot oktober vorig jaar door het land: van Den Haag tot Breda en Eindhoven tot Arnhem, Nijmegen, Amsterdam.

Op een regiezitting van de rechtbank is vandaag de stand van het grote onderzoek besproken. Behalve advocaten was alleen verdachte Maria K. (44) aanwezig. Bij een raadsman was er wat ergernis, omdat hij zo lang had moeten wachten tot het OM hem een dvd met camerabeelden stuurde. ,,U doet of ik achterlijk ben”, mopperde hij. De officier van justitie legde uit dat het langer duurde, omdat de beelden van politiekorpsen uit het hele land moeten komen.

Bewijs