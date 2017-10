Vrouw bestolen terwijl ze hulpeloos op de grond ligt

,,Ik was op de terugweg van de tandarts, toen ik voelde dat ik een aanval kreeg’’, vertelt Suzanne, die lijdt aan autisme en psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA). Daardoor krijgt ze aanvallen die lijken op epileptische aanvallen, maar die veroorzaakt worden door psychische spanningen. Haar angst voor tandartsen in combinatie met meerdere busritten werden haar donderdag teveel. ,,Ik ging op de grond liggen bij de halte bij de Dedemsvaartweg. Als ik de bus in zou stappen, zou ik namelijk omkletteren.’’



Meerdere omstanders snelden toe en belden direct een ambulance. ,,Ik werd verzorgd door de ambulancebroeders. Die kennen me intussen wel, omdat ik vaker aanvallen heb, en zij brachten me naar huis. Daar ontdekte ik dat ik mijn mobiel kwijt was. Volgens de ambulancebroeders lag er niets meer op de grond bij de bushalte toen we wegreden.’’



Volgens Suzanne is de omstander die haar spulletjes verzamelde waarschijnlijk degene die haar telefoon pikte. ,,Alles was netjes door iemand in mijn jaszak gedaan, behalve mijn telefoon. En ik weet zeker dat ik mijn telefoon bij me had. Ik had er zelfs kort daarvoor nog mee gebeld.’’