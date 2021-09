Vrouw die 10 kilometer voor kust werd gered ging ‘gewoon zwemmen’

Zeiler Jean Luc zag zwemster in nood en sloeg meteen alarm: ‘Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!’

Hoe de vrouw eraan toe is en of zij nog in het ziekenhuis ligt, is niet bekendgemaakt. Volgens de Kustwacht heeft de vrouw geluk gehad dat ze zo snel gered kon worden. Een attente Belgische zeiler zag de vrouw in de verte om hulp zwaaien en aarzelde geen moment. De Belg kon zijn ogen niet geloven. ,,Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!”