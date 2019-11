Vrouw eist drie ton nadat ze op de vlucht van een balkon viel

Haagse corruptie­ver­dach­te naar rechter om traag onderzoek: Ik word kapotge­maakt

19:30 De Haagse ex-wethouder Rachid Guernaoui stapt naar de rechter om snel uitsluitsel te krijgen over verdenkingen tegen hem. Guernaoui is verdachte in het Haagse corruptie-onderzoek, maar weet niet waarop het OM haar zaak baseert: ‘Ik wil me kunnen verdedigen'.