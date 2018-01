Vrouw ernstig gewond bij steekpartij op Jan van der Heijdenstraat

Toen de politie aankwam bij de woning waren er naast het slachtoffer nog familieleden binnen: twee vrouwen en een man. De vermoedelijke dader is gevlucht. De politie is echter op de hoogte van de identiteit van de man. Vermoedelijk is de dader namelijk de vriend van één van de vrouwen. De andere man in de woning, een 65-jarige Hagenaar, werd ook aangemerkt als verdachte en werd aangehouden.



Ook bleken er nog vier jonge kinderen in de woning aanwezig. Die zijn ondergebracht bij familie. Het slachtoffer verblijft nog in het ziekenhuis.



De aanleiding voor de steekpartij is onbekend. De politie zoekt getuigen van de steekpartij, die op straat plaatshad (0900-8844).