Vrouw ernstig gewond na val uit raam in Den Haag, politie spreekt van een ongeluk

UPDATEEen vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag uit het raam van een woning gevallen aan de Weimarstraat in Den Haag. Ze raakte hierbij ernstig gewond. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk.

De vrouw viel om 01.20 uur uit het raam van een woning die boven tattoo- en piercingstudio Papanatos zit. Ze kwam aan de achterkant in de tuin van het bedrijf op de grond terecht. De straat was urenlang afgezet. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) deden onderzoek in het huis boven de tattoostudio en in de tuin van de zaak.

Quote Wat heftig, ik hoop echt dat het goed met haar gaat

Waar de Weimarstraat vannacht nog vol stond met politie en afzetlinten, is het deze zondagochtend weer rustig in de straat. In een kapperszaak is Esther Hardoff bezig met een klant. Zij woont schuin tegenover de tattoostudio. ,,Ik was vanochtend toevallig vroeg op omdat ik moest werken. Ik zag wel politie staan, maar wist niet waarvoor.” Ze schrikt als ze de reden hoort. ,,Wat heftig. Ik hoop echt dat het goed met haar gaat.”

Personeel

Even verderop zit bij een horecazaak het terras vol. Een medewerkster achter de bar had ook al de politie gezien. ,,Maar we wisten verder van niks.” De tattoostudio waar de vrouw in de tuin terecht kwam, is nog dicht. Personeel mag de tuin nog niet in, laat een medewerkster weten.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waardoor zij uit het raam viel. De politie laat weten dat er sprake was van een ongeluk.

