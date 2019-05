Vrouw geëlektrocuteerd in woning Theresiastraat

Portret Residentie Orkest kiest voor ‘tolle Dirigentin’: ‘Zij bepaalt, maar dat doet ze op charmante wijze’

15:00 Het heeft geen rol gespeeld bij de benoeming, maar toch vindt iedereen het een mooie bijkomstigheid. De nieuwe chef-dirigent van het Residentie Orkest is een vrouw. En hoewel vrouwen langzaam maar zeker hun plek op de bok veroveren, hun zichtbaarheid aan de top van grote orkesten is nog minimaal. Hun aandeel is vergelijkbaar met het aantal vrouwelijke deskundigen in analyses van voetbalwedstrijden op televisie.