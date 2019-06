Vrouw geslagen met hard voorwerp nabij apotheek Statenkwartier

De vrouw werd in of nabij apotheek Statenkwartier geslagen door een man. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe en waarom de vrouw precies is geslagen is nog onduidelijk. Maar volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar. ,,Het is een incident in relationele sfeer”, laat de woordvoerder weten. ,,We hebben een verdachte aangehouden en zijn nu bezig met grootschalig onderzoek.”



De omgeving is tijdelijk afgezet.



