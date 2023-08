Vrouw gewond bij steekpartij in Den Haag

Meer dan duizend mensen bij herdenking oorlog Nederlands-In­dië

In Den Haag zijn dinsdagavond alle slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Dat gebeurde met een ceremonie bij het Indisch Monument in de Scheveningse Bosjes waar meer dan duizend mensen bij aanwezig waren. Onder meer zanger Boudewijn de Groot en demissionair minister-president Mark Rutte legden een krans bij het monument.