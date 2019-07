Vrouw gewond bij steekpartij in Haagse woning Spoorwijk

600 volt Geen (tram)verkeer via Spui mogelijk nadat vrachtwa­gen tegen htm-paal rijdt

10:05 Het kruispunt van de Kalvermarkt en Spui is vanmorgen afgezet doordat een vrachtwagen tegen een htm-paal is gereden. Deze is verbonden aan de bovenleiding. Tramverkeer via het spui is hierdoor tijdelijk niet mogelijk.