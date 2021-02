Vrouw gewond bij steekpartij op De Lannoystraat, politie zoekt getuigen

De politie kreeg rond 18.35 uur een melding van een steekpartij. Hulpdiensten zijn naar de straat gesneld. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Ook het traumateam uit Rotterdam werd opgeroepen, maar de inzet werd later gecanceld.



Een deel van de straat, waaronder snackbar De Jong Snacks, is afgezet door de politie. Wat er precies in de straat aan de hand is en of er aanhoudingen zijn verricht, is vooralsnog onduidelijk. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.