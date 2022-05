Vrouw gewond bij woningbrand in Leidschendam

Door nog onbekende oorzaak brak rond 08.00 uur brand uit in de woning. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de woonkamer. Door de brand kwam er veel rook vrij in de omgeving. Daarom werd een naastgelegen woning tijdelijk ontruimd. Een omstander had rook ingeademd en is nagekeken door het ambulancepersoneel.