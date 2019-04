Vrouw gewond na woningbrand Neherkade, kat mee met dierenambulance

Een buurman zag vanaf de Rijswijkseweg de vlammen in de woningen en alarmeerde de brandweer. Dankzij andere omstanders wist de brandweer dat er nog een vrouw en een kat in de woning aanwezig waren. Een begeleider van de woning heeft het slachtoffer en een kat samen met de brandweer uit de woning weten te halen. De brand zelf was snel onder controle.



De vrouw is na behandeling in de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ziekenhuis. De kat die uit de woning is gehaald is door de dierenambulance meegenomen.