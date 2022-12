Vrouw klemgereden in Parijs en Oranjekeeper brak nek bij ongeluk: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Top 10Een Nederlandse vrouw is volgens het OM in Parijs klemgereden vanwege de ‘criminele schuld’ van haar zoon en een Westlandse moeder deed vermalen pillen in een vruchtensap voor haar 10-jarige zoontje. Dit zijn onze tien meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Politie lost schot bij wilde achtervolging, rijdt wagen klem op afrit A4 en houdt twee mannen aan

De politie heeft zondagmiddag op de afrit van de A4 bij Den Hoorn twee mannen aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Rotterdam. Tijdens de achtervolging is een waarschuwingsschot gelost.

Jongen (17) op klaarlichte dag neergeschoten in speeltuin: acht maanden cel geëist tegen tieners

Vier nog jonge gasten van 16 en 18 jaar namen dit voorjaar een vuurwapen mee naar een speeltuin in Zoetermeer. En schoten ermee, op een jongen van 17. Tegen twee van hen is vandaag een netto gevangenisstraf van acht maanden geëist.

Kapotte Louis Vuitton-tas van 2700 euro is niet gelijk een prul, want Amanda (35) repareert alles

Zelfs de rijkeren houden tegenwoordig meer de hand op de knip. Althans, dat merkt tassenreparateur Amanda Hofman (35). Regelmatig krijgt ze peperdure, kapotte tassen van merken als Louis Vuitton en Gucci ter reparatie aangeboden. Tassen met prijzen die zomaar naar de 2700 euro kunnen oplopen. ,,Je ziet dat mensen hun geld anders uitgeven.”

Moeder klemgereden bij Arc de Triomphe voor ‘criminele schuld’ van haar zoon

Midden op het plein rond de Arc de Triomphe in Parijs werd een Rijswijkse moeder klemgereden. Of ze even 72.000 euro wilde betalen. Haar Nederlandse bedreiger (23) draait als het aan het Openbaar Ministerie ligt nu voor 2,5 jaar de cel in.

Goldband-lid wordt ten huwelijk gevraagd tijdens optreden

Een grote verassing voor Goldband-lid Boaz Kok vrijdagavond. Midden in een optreden werd hij ten huwelijk gevraagd door zijn vriendin. Dat schrijft Shownieuws.

Man (33) overleden bij ernstig ongeluk op Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk

Een 33-jarige man uit Naaldwijk is vanmorgen overleden bij een ernstig ongeval op de Burgemeester Elsenweg.

Voorburger leent auto even uit aan klusjesman, maar krijgt geliefde Chevrolet niet terug

Een autoliefhebber uit Voorburg is er niet in geslaagd om via de rechter zijn verduisterde Chevrolet Corvette uit 1964 terug te krijgen. In 2019 gaf hij de klassieker even mee aan een klusjesman, maar die bracht zijn auto niet meer terug. De Voorburger kwam er daarna achter dat een autohandelaar in Den Haag zijn geliefde Chevrolette in bezit heeft, maar die weigert de oldtimer te retourneren.

Moeder deed vermalen pillen in vruchtensapje 10-jarig zoontje: ‘We gaan stilletjes’

Een cocktail van vermalen pillen in een paars vruchtensapje overhandigde een Westlandse moeder in februari dit jaar aan haar zoontje. ‘We gaan stilletjes’, schreef ze in een boekje.

Oranjekeeper (19) brak nek bij zwaar auto-ongeluk: ‘Normaal huil ik nooit, maar toen veel’

Dani van den Heuvel (19) brak zes maanden geleden bij een zwaar verkeersongeluk tijdens een trainingskamp van het Nederlands elftal onder 19 zijn nek en vreesde voor zijn leven. De doelman van Leeds United moest maandenlang revalideren, maar heeft inmiddels de draad weer opgepakt en staat, na een mentaal zware periode, weer op het veld. ,,Normaal huil ik nooit, maar toen veel.”

Paaltje verdeelt wijk compleet: ‘Naar voor de buren, maar wij hebben gelijk’

De net geplaatste rood-witte paaltjes aan de randen van een villabuurt zijn inzet van een rechtszaak en zorgt voor strijd tussen buren. De verkeersafsluiting verdeelt de Haagse wijk compleet. ,,Jammer dat het wij tegen zij is, villabewoners tegen de rijtjeshuizen. Maar wij staan in ons recht.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: