Vrouw krijgt verontrustend berichtje moeder en man vijf keer getaserd: dit zijn onze best gelezen verhalen

Top 10Een vrouw die een heel verontrustend berichtje van haar moeder krijgt uit Oekraïne terwijl zij meeloopt in een demonstratie in Den Haag en ophef over een ‘onschuldige’ man die vijf keer wordt getaserd. Hieronder een overzicht van onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Donderdagochtend stond Marina op met een app’je van haar moeder uit Kiev

Hij is Nederlands, zij Oekraïens. Als de vervloekte Russen de Krim niet hadden ingenomen, waren ze elkaar waarschijnlijk nooit tegengekomen. Nu zijn ze een stel en lopen mee in de spontane demonstratie die zaterdagmiddag door Den Haag trekt.

Ophef over ‘onschuldige’ man die vijf keer wordt getaserd

De aanhouding van een man op de Grote Markt in Den Haag, die op het eerste gezicht geen groot gevaar lijkt, heeft op sociale media tot verontwaardiging geleid. De man wordt meerdere keren getaserd omdat hij niet op zijn knieën wil gaan zitten. Maar het lijkt erop alsof hij niet verstaat wat de agenten hem vragen.

Boom van de gemeente valt op mijn auto door storm, wie betaalt dan de schade?

Rondvliegende dakpannen, omgewaaide schuttingen en bomen op auto’s. Met drie stormen die de afgelopen dagen Nederland teisterde, is er voor wel miljoenen euro aan schade. Maar: wie betaalt de schade aan jouw auto die onder een omgevallen boom stond? En wie is verantwoordelijk voor een omgewaaide schutting?

Raadsleden kritisch op scholen: ‘Een of twee incidenten zijn geen reden om kind weg te sturen’

Scholen sturen nog te makkelijk leerlingen naar huis zonder dat eerst naar een oplossing wordt gezocht, merken meerdere Haagse raadsleden. Zij willen dat de gemeente harder optreedt tegen scholen die de regels aan hun laars lappen. ,,Waar we van schrikken is dat er niet echt in het belang van het kind wordt gehandeld.’’

Vrouw (46) maakt via TikTok afspraak om voor 700 euro make-up te kopen, maar wordt dan in de val gelokt

Een 46-jarige vrouw dacht na een afspraak via TikTok dat ze make-up zou gaan kopen, maar dat liep voor haar toch anders af. In een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag is ze op zoek naar het adres waar ze had afgesproken. Maar dan blijkt dat ze in de val is gelokt.

Hond Nitro zette tanden in gezicht Libbie (8), die honderd hechtingen nodig had: taakstraf voor baasje

In een fractie van een seconde hing hond Nitro in het achterhoofd van de 8-jarige Libbie. Meer dan honderd hechtingen en twee operaties waren nodig om haar gevoel weer terug te krijgen. Dat het gebeurde, daar heeft zijn baasje Marcus T. uit Delft schuld aan. De rechter legt hem 160 uur taakstraf op en een voorwaardelijke celstraf van drie weken.

Sloop dreigt voor beroemde Pier op Scheveningen

De iconische Pier op Scheveningen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Volgens de gemeente Den Haag heeft de Pier zijn economische en technische levensduur bereikt. De eigenaren willen er alleen nog in investeren als zij ook andere dingen mogen bouwen op die plek, waarschijnlijk woningen.

Deze verzekeraar neemt als risico's sinds WOII, ook als het stormt

Met vier gewelddadige stormen achter de kiezen krabt ook deze verzekeraar ‘voor ongewone risico’s’ zich achter de oren. Maar stoppen met het verzekeren van strandpaviljoens tegen huizenhoge golven of ambassades tegen schade door een aanslag is niet aan de orde. ,,Onze oprichters dekten oorlogsschade in WOII wat ook onmogelijk leek.’’

Bewoners verpleeghuis al week zonder warm water, inspectie vindt het niet erg genoeg

Een goede douchebeurt zit er voor de bewoners van dit verpleeghuis al dagen niet in. Ze moeten het al zeker een week zonder warm water doen. Ondanks stevig klagen is het probleem nog steeds niet opgelost. Ook de Gezondheidsinspectie slaat er niet op aan omdat het niet ‘tot direct overlijden leidt’.

Bezorgers Getir betrokken bij slaande ruzie met automobilist

Bezorgers van boodschappendienst Getir zijn woensdagavond betrokken geweest bij een slaande ruzie in Den Haag. Op beelden is te zien hoe bezorgers in werkkleding ruzie maken met mensen in een geparkeerde auto. Ook wordt er meerdere keren tegen het voertuig geschopt. De betrokken bezorgers zijn op non-actief gesteld door Getir.