Vrouw loopt brandwonden op na incident met gevaarlijke stoffen

Een speciaal bedrijf moest naar de woning komen om de stoffen te verwijderen en de omgeving schoon te maken. Agenten ontruimden uit voorzorg verschillende woningen. Ook de brandweer was aanwezig met meerdere voertuigen en veel personeel.



De vrouw was de bewoonster van de woning. Ze liep meerdere brandwonden op aan haar handen en is naar het ziekenhuis vervoerd.



Het is verder nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.



