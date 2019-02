Vrouw ‘met stoeptegel’ mishandeld in Bezuidenhout

Haagse goochelaar in halve finale Holland's Got Talent: ‘Ik ga een groot risico nemen’

13:34 De Haagse goochelaar Robin Matrix staat vanavond bij Holland's Got Talent in de halve finale. Jurylid Paul de Leeuw noemde hem in een eerdere ronde 'een wonderlijke jongen' en Chantal Janzen zei dat ze 'bloedagressief' van hem werd omdat ze geen verklaring kon vinden voor zijn trucs.