Vrouw naar het ziekenhuis na botsing met bestelbus op A13

Spaanse delicates­sen­win­kel El Mercado opent deuren in Prinse­straat: 'Bij Spaanse restau­rants misten we authentici­teit'

11:02 Liefhebbers van de Spaanse keuken hebben er met de delicatessenwinkel El-Mercado in de Prinsenstraat 52 in Den Haag een adresje bij. Je vindt er conserven met calamares in inkt en berberechos, die kleine kokkeltjes uit Galicië die je tijdens het borreluurtje wegprikt met citroensap.