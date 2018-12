Vrouw op scootmobiel belandt op zebrapad en komt in botsing met vrachtwagen

Het ongeluk gebeurde op het zebrapad bij de ingang van de Haagse Markt en gebeurde volgens de politie, die beelden van het ongeval heeft bekeken, doordat ze zelf een manoeuvre uithaalde richting de oversteekplek. Daar werd ze geraakt door de vrachtwagen.



Ze hield een flinke hoofdwond over aan de botsing. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en is vervolgens zelf naar huis gegaan.



De politie heeft De Heemstraat richting het Hobbemaplein korte tijd afgesloten voor onderzoek.



