Vrouw opgelicht via Whaling, geldbedrag gepind in Den Haag

Het slachtoffer ontving via WhatsApp een aantal berichten van iemand die zich voordeed als haar dochter die dringend geld nodig had. Via een familielid werd ruim duizend euro overgemaakt. Vrijwel direct nam een onbekende man dat geld op bij een automaat aan de Koningskade in Den Haag. In de uitzending van Team West werden vanavond beelden getoond van de man.

Whaling is fraude via Whatsapp- en sms-berichten. Daarbij wordt, zogenaamd door een bekende van het slachtoffer, in een bericht om geld gevraagd. Het bericht lijkt van een bekend adres te komen en is volledig gepersonaliseerd. Zo komt het bericht zeer geloofwaardig over. In deze uitzending geven wij preventieadviezen om te voorkomen dat ook u slachtoffer wordt.