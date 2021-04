Vrouw overreden na mogelijk uit de hand gelopen ruzie, twee mensen aangehouden

Geldboete voor het slaan van vrouwen in migranten­ho­tel in Boskoop

6 april De rechter in Den Haag veroordeelt een 34-jarige Poolse man tot een geldboete van 800 euro, waarvan 400 euro voorwaardelijk, vanwege mishandeling van twee vrouwen in het arbeidsmigrantenhotel in Boskoop. De verdachte smeet in hun kamer zijn verloofde tegen de vloer.