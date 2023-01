Vrouw plots op hoofd geslagen met groot mes door onbekende man in tram

Recher­cheur Leo loste in zijn carrière maar één moordzaak niet op, die van flamboyan­te Robert

In zijn carrière als rechercheur loste Leo Simais maar één moordzaak niet op. En dat was juist de enige zaak, toen hij in 2013 in Den Haag bij het coldcaseteam kwam, die hij niet mocht onderzoeken. Nu gaat hij daar weg en hoopt hij dat een van zijn opvolgers nog een keer een blik in het dossier werpt.

23 januari