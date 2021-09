Vrouw raakt gewond bij aanrijding op Laan van Leidschenveen

Mijn Tuin ‘Tuinieren is gezond voor lichaam en geest’

13:05 Betty Hoek tuiniert al 13 jaar met groot genoegen op tuinpark Ter Weer in Wassenaar. Zo vaak als het lukt, fietst ze van haar appartement in Oegstgeest naar de tuin aan de Deijlerweg. ,,Tuinieren is gezond voor lichaam en geest en bovendien is het altijd heel gezellig hier op het park.” Wij spraken haar voor de rubriek Mijn Tuin.