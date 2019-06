Vrouw raakt gewond bij beroving Pletterijstraat

De vrouw liep op de Pletterijstraat, ter hoogte van de Boomsluiterkade, toen zij werd belaagd door twee mannen. Bij de poging tot beroving is de vrouw gewond geraakt. Na controle door ambulancepersoneel is zij naar het ziekenhuis gebracht.



Of de twee daders zijn aangehouden of iets buit hebben gemaakt kan de politie nog niet zeggen.



