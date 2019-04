Vrouw redt konijntjes uit brandende schuur in Leidschenveen

De brand ontstond in een schuurtje in de achtertuin. De vrouw bedacht zich geen moment toen ze de rookpluimen zag en zette alles op alles om haar geliefde knaagdieren in veiligheid te brengen. Omdat ze rook heeft geïnhaleerd moest ze volgens de brandweerwoordvoerder in het ziekenhuis worden behandeld. Van brandwonden is geen sprake.



Van heinde en verre waren donkere rookpluimen te zien. Door de brand in de schuur hebben nog drie omliggende schuurtjes vlam gevat. Volgens de zegsman is de schade groot.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!