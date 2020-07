Vrouw roept op balkon gillend om hulp bij steekpartij in Leidschendam

Het balkon van de woning is met een doek afgeschermd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog onduidelijk. ,,Daar kunnen we nog niets over zeggen”, aldus een woordvoerder van de politie Den Haag.



Na de steekpartij is de dader, die nog in het bezit zou zijn van een mes, op de vlucht geslagen. Bij de zoektocht naar deze persoon werd gebruikgemaakt van een politiehelikopter. ,,We hebben inmiddels een verdachte aangehouden.”



De verdachte is volgens omstanders de ex-partner van het slachtoffer. Of dit daadwerkelijk het geval is, kan de politie niet bevestigen.



De politie heeft een groot plaats delict afgezet in de straat bij de woning. Rechercheurs en specialisten van Forensische Opsporing zijn druk bezig met het onderzoek.