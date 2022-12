Vrouw roept vanuit haar woning om hulp, politie komt ‘binnen zonder te kloppen’

Het vermoeden bestond dat een vrouw op leeftijd in haar woning was gevallen en niet meer zelfstandig kon opstaan. Ter plaatse konden de agenten door de voordeur heen contact krijgen met de bewoonster. Zij gaf inderdaad aan dat ze was gevallen en niet meer overeind kon komen. De agenten hoorden dat de vrouw in paniek was en pijn had. Maar de deur was op slot en er was op dat moment niemand in de buurt met een sleutel.