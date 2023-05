Vrouw steekt door file heen over, maar ziet tweede rijbaan over het hoofd en wordt geschept

column Iedere gedachte die je vangt, kun je bevrijden door je daden

5 mei voelt ieder jaar als een ware bevrijding; dit is de enige feestdag die werkelijk door iedereen kan worden gevierd. In tegenstelling tot allerlei religieuze dagen waarin velen zich niet herkennen. 5 mei is de dag om ons te realiseren dat vrijheid zwaar bevochten is en, eenmaal verkregen, zeer kwetsbaar is. Bovenal hebben anderen hun vrijheid en hun leven gegeven voor die van ons. Daar kun je niet genoeg bij stilstaan.