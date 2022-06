Vrouw steekt in op man: kemphanen raken gewond en zijn aangehouden

Dirk Kuyt moet de nieuwe trainer van ADO Den Haag worden

De kans is groot dat Dirk Kuyt de nieuwe trainer van ADO Den Haag wordt. Bronnen rondom de Katwijker bevestigen dat hij de topkandidaat is om de vacature bij de Haagse club in te vullen, al is het onduidelijk of die plannen worden gedwarsboomd nu ADO niet naar de eredivisie is gepromoveerd.

30 mei