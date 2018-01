Vrouw toch niet uit raam gegooid

De politie in Leidschendam-Voorburg bracht het verhaal over de geduwde val uit het raam zelf naar buiten via Facebook. Daarop meldden agenten dat zij in de vroege ochtend van 2de kerstdag een melding kregen van geluidsoverlast vanuit een woning in Voorburg. ‘Ter plaatse werden we vanaf de eerste verdieping via het raam te woord gestaan door een grotendeels ontkleed stelletje waarvan de man, een 39 jarige man uit Voorburg, verklaarde een leuke kerstnacht te hebben. Wat hij daarmee precies bedoelde mag hij morgen aan de rechter uitleggen, want ongeveer een uur later deed zijn vriendin een 112 oproep dat ze vanuit het raam van de eerste verdieping naar beneden was gegooid. Toen we arriveerden strompelde de hevig in paniek zijnde en gewonde vrouw naar ons politievoertuig.’



De man is die ochtend aangehouden. Het bericht van de politie op Facebook werd afgesloten met de zin ‘De relatie heeft, zoals menig konijn, in ieder geval de kerst niet gehaald.’ Volgens de advocaat Peter Spaargaren ontkent de man de mishandeling.