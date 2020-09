Vrouw tussen mannen stoot door naar eredivisie

Nederland­se titel voor Therese Klompenhou­wer met gouden rand

6 september Biljartster Therese Klompenhouwer heeft in Mariënberg in Overijssel haar dertiende Nederlandse titel veroverd in het driebanden. In de finale versloeg de Nijkerkse Karina Jetten met 30-24 in 25 beurten. Voor Klompenhouwer (37) was het een Nederlandse kampioenschap met een gouden rand. Het was haar 25ste hoofdprijs in haar glanzende loopbaan: 4 wereldtitels, 8 Europese titels en 13 Nederlandse titels.