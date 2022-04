Vrouw uit het water gehaald na zoekactie rond strand Scheveningen

Aantal nieuwe Oekraïners in Den Haag in twee weken verdrievou­digd

In Den Haag is het aantal Oekraïense vluchtelingen de afgelopen twee weken verdrievoudigd. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 870 Oekraïners zich tussen 8 en 21 april bij de gemeente ingeschreven. Daardoor zijn er nu driemaal zoveel Oekraïense vluchtelingen gevestigd als voor 8 april. Den Haag is de gemeente waar het aantal Oekraïners in die periode het sterkst is toegenomen.

25 april