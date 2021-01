Vrouw valt Hugo de Jonge lastig, politici reageren: ‘Dan ben je wel echt van het padje af’

,,Ik doe niets kwaad hoor Hugo, ik kom echt in liefde.’’ Zo stapte Karin-Maria vandaag op demissionair minister Hugo de Jonge af, die bellend over het Plein in Den Haag liep. Maar niet iedereen denkt daar zo over.

Karin-Maria, zo luidt haar naam op Twitter, stapte op de minister af met de volgende boodschap: ,,Misschien geloof je dat niet, maar ik kom echt in liefde.” Ze verzucht: ,,Ja jongens, ik wil Hugo zo graag even in de ogen kijken, maar dat wil hij niet, lijkt het.” (bekijk het filmpje hieronder)

Ondertussen zegt De Jonge tegen een man met microfoon, die ook achter de minister aanloopt: ,,Ik ben even aan het bellen, wil je even kappen alsjeblieft? Je ziet toch dat ik aan het bellen ben?” Karin-Maria noemt die reactie van de minister ‘niet zo vriendelijk’. Ze roept naar De Jonge: ,,Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Wil je samen even schreeuwen, misschien helpt dat?” Vervolgens schreeuwt ze, terwijl demissionair minister Hugo de Jonge al is doorgelopen.

Naïef

Politici wandelen vaak over het Plein. Meestal kunnen ze ongestoord hun weg gaan, maar niet altijd. In augustus vorig jaar werd Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt bedreigd door een man uit Heerlen, tijdens een corona-demonstratie op het Plein. De actie, die werd gefilmd en online werd gezet, leidde tot grote verontwaardiging in politiek Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed namens Omtzigt aangifte. Omtzigt reageerde vanavond op Twitter op het filmpje waarin Hugo de Jonge werd lastiggevallen: ‘Even van de Kamer naar het ministerie lopen betekent dus dit voor Hugo de Jonge. Als je naïef bent en dit liefde noemt, doe mij dan maar even geen liefde in de politiek. Dit doe je ook niet bij je buurman toch?’.

Ook Tweede-Kamerlid Dilan Yesilgöz - Zegerius laat van zich horen: ‘Mensen op straat zo onbeschoft lastigvallen en ook nog vinden dat je goed bezig bent. Dan ben je wel echt van het padje af. Met je liefde. Hou toch op. Respect voor de kalmte van Hugo de Jonge.’

De Jonge liep zonder begeleiding over het Plein. Vaak worden politici alleen beveiligd als zij bedreigd worden. Geert Wilders heeft continu beveiligers om zich heen.

