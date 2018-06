Vrouw van 'Barney' maakt het naar omstandigheden goed na overval

De 52-jarige Silvia werd in de vroege ochtend wakker van een geluid in haar huis aan de Harry Pauwlaan. Haar man Raymond van Barneveld - in de dartswereld beter bekend als Barney - was op dat moment voor zijn sport in Engeland. Er bleken drie onbekende mannen de woning te zijn binnengedrongen. Na een worsteling vluchtte Silvia het huis uit. Ze hield er blauwe plekken aan over, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



Toen de gealarmeerde politie aankwam, waren de overvallers verdwenen. Een zoektocht in de omgeving van het huis leverde niets op. Medewerkers van Forensische Opsporing hebben in en rondom het huis onderzoek gedaan. Van de daders is nog geen signalement vrijgegeven. Ook is niet bekend of de overvallers gewapend waren en of er iets is buitgemaakt.



Het zou niet de eerste keer zijn dat overvallers het gemunt hebben op de woning van Van Barneveld. Volgens een van de buren is het al de tweede keer, ondanks de aanwezigheid van bewakingscamera's rond het huis en de rolluiken, die altijd gesloten zouden zijn. De buren zijn geschokt door het incident in de doorgaans rustige buurt.