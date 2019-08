Vrouw van in slaap gevallen diplomaat na ongeluk Erasmusweg: ‘Een blaastest is toch wel het minste’

De slachtoffers van de aanrijding denken niet dat de Franse bestuurder alcohol had gedronken, maar wat hen betreft had de politie voor de zekerheid tóch een blaastest afgenomen. ,,Iemand die zes auto’s ramt, dat is niet iets kleins. Hij was heel kalm voor iemand die net een ongeluk had gehad. Ze hadden op zijn minst kunnen testen of hij een bakkie op had”, vindt slachtoffer Rahman Aras.