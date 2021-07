Vrouw verongelukt na afbreken balkonhekje op Laan van Meerdervoort, val van drie hoog

Politie was volgens omwonenden heel snel ter plekke en is ook vandaag nog bezig met het onderzoek. Informatie over de achtergrond van het incident en de leeftijd van het slachtoffer worden nog niet vrijgegeven.

Sigaretje

In het historische pand, naast Albert Heijn bevinden zich appartementen. De bewoonster van het bewuste appartement, is een spontane zestiger, die volgens buurtbewoners en de bedrijfsleider van AH vaak een sigaretje rookte op het smalle balkon.

Albert Heijn was nog open tijdens het incident. ,,We hebben direct aan onze klanten en al onze medewerkers gevraagd of ze iets zagen gebeuren, zodat we hulp zouden kunnen geven via Slachtofferhulp bij de verwerking. Maar gelukkig heeft niemand de val gezien, op één klant na,‘’ aldus de bedrijfsleider. ,,We vinden het verschrikkelijk.‘’