Vrouw zwaargewond bij aanrijding Laan van Leidschenveen, weg in beide richtingen afgesloten

Euthanasie Justitie: euthanasie op onwetende demente vrouw (74) is moord, straf niet nodig

19:27 Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt het doden van een demente vrouw (74) door een arts in het kader van euthanasie als moord. De verpleeghuisarts verzuimde goed te onderzoeken of de vrouw wel echt dood wilde. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de rechtszaak in Den Haag. De officier van justitie eist ondanks de moord een schuldigverklaring zonder straf. Dit omdat de arts te goeder trouw handelde, er geen kans is op recidive en een signaal naar andere artsen ook niet nodig is.