Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Bullstraat

Wassenaar ten einde raad over onmogelijk kruispunt Rozenplein

8:38 Het wil maar niet lukken om het verkeer op het kruispunt Rozenplein in Wassenaar in orde te krijgen. Het is er zó druk met iedereen die Wassenaar in en uit wil rijden en zo’n wirwar van auto’s, fietsen en voetgangers dat niemand weet wat de oplossing is. Daar moet nu toch echt naar worden gezocht, vindt Caroline Klaver, wethouder van verkeer en vervoer.