Vrouw zwaargewond na aanrijding op zebrapad Leyweg

Elf jaar cel voor doodsteken van ‘Chuchu’ (19) op Haagse Pier: ‘Fuck, fuck. Wat hebben we gedaan?’

Voor het doodsteken van Cennethson Janga (19) draaien twee twintigers voor elf jaar de cel in. De rechtbank acht bewezen dat de twee ‘Chuchu’ op een volle Scheveningse Pier in zijn buik en hart staken. De Rotterdammer overleed vorig jaar augustus in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

4 november