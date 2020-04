Blijf van de schaar af, en van die tondeuse ook, roepen de verzamelde kappers ons toe. Logisch - het is een ambacht. Een vak. Wie er toch aan begint, loopt grote kans dat het misgaat. Maar wat moet je dan? Laten groeien natuurlijk. Iedereen die er over een week nog fatsoenlijk bijloopt lapt zichzelf erbij. Daar hoeft geen klik, excusez, kniplijn voor te worden geopend. Ik weet, het is met name voor vrouwen een ramp. Vrouwen en haar, dat is zoiets als mannen en voetbal. Daar komt je niet tussen. Ik zei ooit tegen mijn lief op Valentijnsdag - ik had geen tijd gehad om een cadeau te kopen - dat ze op mijn kosten naar de kapper mocht. Waarop zij droogjes verklaarde dat ze daar net vandaan kwam. Probeer je daar nog maar eens uit te lullen.