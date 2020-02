Vrouwen HDM gaan bij het NK weer voor de zaalhockeytitel: 'Het zit in ons bloed'

Het begint voor de Haagsche Delftsche Mixed zaterdag om vijf over half één in het naast De Kuip gelegen Topsportcentrum met de halve finale tegen Kampong. In de andere halve finale ontmoeten Laren en Hurley elkaar. HDM-trainer Ivar Knötschke: ,,Het is niet zo dat we er als uitgesproken favoriet aan beginnen, maar we hebben zeker de kwaliteiten en inmiddels ook de ervaring om hoge ogen te gooien. Plaatsing voor de finale behoort sowieso tot de mogelijkheden. En ik vind ook dat we mogen uitspreken dat we voor prolongatie van de landstitel gaan. Dat is de doelstelling, waarmee we aan dit zaalseizoen zijn begonnen."