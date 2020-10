Vrouwen kiezen voor een mondkapje met tijgerprint van Rijswijkse kleermaker

Dat was toch nog schrikken. De coronamaatregelen zijn aangescherpt of uitgebreid. Geldt dat eigenlijk ook voor mondkapjes? Moeten die ook aan regels voldoen?

,,Een mondkapje moet de neus, mond én kin bedekken. Anders heeft het geen zin. Mijn mondkapjes zijn van textiel en kunnen worden hergebruikt. Was het na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe. Het is ook belangrijk om schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar te bewaren. Stop ze niet los in je jaszak, broekzak of tas.”