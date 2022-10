Vrouwen knippen haar af op Malieveld: ‘Een nagel aan de doodskist van het Iraanse regime’

met videoMeer dan duizend mensen zijn zaterdag op het Malieveld in Den Haag bijeengekomen om vrouwen in Iran te steunen. ,,We zijn bezig onze vrijheid terug te krijgen.”

De initiatiefnemers voor de actie, onder wie Eerste Kamerlid voor GroenLinks Farah Karimi en voormalig PvdA-leider Lilianne Ploumen, riepen de Nederlandse regering op zich uit te spreken tegen het Iraanse regime.

De demonstranten hadden Iraanse vlaggen bij zich en protestborden met daarop teksten als ‘Free Iran’ en ‘Stop bloedvergieten in Iran’. In het Farsi wordt er geroepen: ‘Dood aan de islamitische republiek’. In een toespraak zei Karimi dat vrijheid en zelfbeschikking van vrouwen ‘een nagel aan de doodskist is van het regime in Iran’. ,,We weten dat de regering er alles aan zal doen om aan de macht te blijven.” Volgens Karimi moeten de actievoerders samen een vuist maken, ‘dan kan hoop werkelijk worden’.

Na de dood van de 22-jarige student Mahsa Amini vorige maand wordt er in Iran dagelijks gedemonstreerd voor meer vrijheid en gelijke rechten. Amini stierf nadat ze was gearresteerd omdat ze volgens de religieuze politie haar hoofd niet goed had bedekt. De Iraanse regering pakt de betogers keihard aan. Volgens Amnesty International zijn er al zeker tachtig doden gevallen.

Als symbool van verzet tegen het Iraanse regime knippen vrouwen wereldwijd lokken van hun haar af. Ook tijdens de demonstratie op het Malieveld gebeurde dat. De Nederlandse minister van Justitie, Yesilgöz, deed het tijdens de talkshow Op1 eerder deze week.

De actievoerders vinden dat Nederland onder meer in de Europese Unie en bij de Verenigde Naties moet pleiten voor sancties tegen het Iraanse regime. Ook willen ze dat Nederland de Iraanse ambassadeur op het matje roept en het politiegeweld in Iran hard veroordeeld.

,,We zijn bezig onze vrijheid terug te krijgen", stelt de Iraans-Nederlandse Nasrim Poursalimi. ,,We willen revolutie, we willen de ayatollahs weg. Want we worden al 44 jaar onderdrukt.” Haar mede-demonstrant Fatra Keramati: ,,Er is niet te leven in Iran, het is overleven. Zeker voor jonge vrouwen. Maar de protestbeweging die er nu is, is breder dan ooit.”

Grote groep

De solidariteitsbijeenkomst in Den Haag begon om 14.00 uur, rond 15.00 uur hadden zich zo'n duizend mensen verzameld. Er spraken meerdere politici, onder wie D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, SP-partijleider Lilian Marijnissen en Sylvana Simons van BIJ1.

Niet alleen in Nederland wordt vandaag actie gevoerd. In onder meer de Verenigde Staten, Australië en Duitsland komen actievoerders ook bijeen om hun steun te betuigen aan de vrouwen in Iran.

