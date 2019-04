Vrouwen krijgen voorrang op straatnaambordjes

In Vroondaal worden komende tijd straten vernoemd naar gravinnen en vrouwelijke Nobelprijswinnaars. In de Binckhorst wordt een vrouwelijke astronaut geëerd met een eigen straat.



De Haagse zangeres Mariska Veres heeft de gemeente ook niet uit het oog verloren. Haar naam staat al twaalf jaar op een lijst kandidaten en zal gebruikt worden in een passende buurt, zoals de muziekbuurt in Loosduinen.



