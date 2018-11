‘Vrouwen moet je niet op een voetstuk zetten, je moet ze d’r overheen buigen’

Forse celstraf­fen voor overval op Mikropak­ket in De Bilt

16 november De 24-jarige A. uit Vleuten moet 3,5 jaar de cel in voor zijn aandeel in een gewapende overval op het Biltse bedrijf Mikropakket op 16 november 2016. Medeverdachte M. uit Den Haag moet vijf jaar de cel in voor zijn aandeel in de overval. Bij de gewapende overval werden voor miljoenen euro’s aan dure horloges buitgemaakt.